Умар Саламов: считаю, что вышел бы победителем в боях с Опетаей и Бенавидесом

Российский боксёр первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Умар Саламов высказался о предстоящем поединке с казахстанцем Едилом Кожамбердиевым, который 16 октября возглавит боксёрский турнир в Грозном.

«Подхожу к поединку в хорошей форме, настраиваюсь порадовать болельщиков красивым боксом. Для меня большая честь боксировать в Грозном, и поверьте, факт выступления дома мне только помогает. Поддержка земляков меня только вдохновляет. Мы успели изучить соперника. Это хороший и крепкий боксёр. Но считаю себя сильнее во всех аспектах, но никакой недооценки не будет. Подобные ошибки непозволительны на таком уровне.

Я много раз заявлял, что очень хочу завоевать чемпионский пояс, и сейчас я целенаправленно иду к этой цели. И предстоящий бой с Кожамбердиевым является важным шагом. Понимаю, что высоко стою в рейтингах и в праве претендовать на поединки с чемпионами мира. Не считаю, что кто-то из них сильнее меня. Наоборот, я уверен в своих силах и считаю, что вышел бы победителем в боях и с Джеем Опетайей, и с Дэвидом Бенавидесом. Но пока об этом не стоит говорить, потому что некрасиво смотреть за спину сопернику. Весь фокус на бое 16 октября в Грозном!» — приводит слова Саламова пресс-служба Федерации бокса России (РФБ).