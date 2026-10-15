Пэдди Пимблетт: Топурия уже не вернётся прежним

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт считает, что бывший чемпион дивизиона грузин Илия Топурия не сможет оправиться от поражения в поединке с американцем Джастином Гейджи, состоявшемся в июне на турнире UFC Freedom 250.

«Сейчас он надломлен. Он ведь не проигрывал раньше, поэтому я сомневаюсь, что он останется прежним, когда вернётся. Я проиграл свой первый бой, когда мне было 18 лет, пришлось собирать себя заново. Затем мне пришлось делать это снова, когда мне было 22-23. Он же не проигрывал раньше, а ему 27 лет и около того. Вокруг него был ореол непобедимости», — сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.