Боец UFC, нокаутировавший Пуляева, ответил на вызов Байсангура Сусуркаева

Суринамец Дамиан Пинас ответил на вызов непобеждённого россиянина Байсангура Сусуркаева. Напомним, ранее Сусуркаев заявил о готовности сразиться с Пинасом в декабре.

«Я отказался от идеи [поединка] с Сусуркаевым, потому что он не принимал бой. Он не хотел проблем. Поэтому я сказал: «Хорошо, двигаемся дальше к топ-15». Но если ему нужны проблемы, дай UFC отправить контракт, давай устроим бой, давай подерёмся 12 декабря.

Мотивирует ли меня, что у него нет поражений? Да, конечно. Давайте покажем миру, что он не является непобедимым. Люди могут его побить. Смогу победить его легко. У него было несколько удачных боёв. Все бои, которые он выиграл, проигрывал. Ему просто повезло, что он выиграл», — приводит слова Пинаса издание MMA Fighting.