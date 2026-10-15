47-летний Мэнни Пакьяо показал, как поддерживает форму

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо показал, как поддерживает форму.

Мэнни Пакьяо 47 лет. Филиппинец дебютировал как профессионал в 1995 году и впервые стал чемпионом мира в 1998-м, завоевав титул WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.

В своём последнем бою, состоявшемся в июле 2025 года, Пакьяо свёл вничью поединок за титул WBC в полусреднем весе с американцем Марио Барриосом.

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