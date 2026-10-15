15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

47-летний Мэнни Пакьяо показал, как поддерживает форму

47-летний Мэнни Пакьяо показал, как поддерживает форму
Комментарии

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо показал, как поддерживает форму.

Мэнни Пакьяо 47 лет. Филиппинец дебютировал как профессионал в 1995 году и впервые стал чемпионом мира в 1998-м, завоевав титул WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.

В своём последнем бою, состоявшемся в июле 2025 года, Пакьяо свёл вничью поединок за титул WBC в полусреднем весе с американцем Марио Барриосом.

Материалы по теме
Мэнни Пакьяо заявил о готовности провести бой в России

Тренировка 47-летнего Пакьяо на ринге

Комментарии