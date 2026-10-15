Опубликован постер поединка Дмитрий Бивол — Каллум Смит

Промоутерская компания RCC опубликовала официальный постер к поединку за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом и британцем Каллумом Смитом, который состоится 12 декабря в Екатеринбурге.

Фото: RCC

Каллуму Смиту 36 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2015 году. В 2018-м стал чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), с 2021-го выступает в полутяжёлом дивизионе, где становился претендентом на мировые титулы.

Дмитрию Биволу 35 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году, в 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2025-м – абсолютным чемпионом.