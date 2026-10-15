«Пересмотрел этот бой раз пять». Сауль Альварес высказался о поражении от Кроуфорда

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес высказался о поражении в поединке с американцем Теренсом Кроуфордом, состоявшемся в сентябре 2025 года.

Напомним, Кроуфорд победил единогласным судейским решением (115-113, 115-113, 116-112), отобрав у Альвареса все четыре мировых титула во втором среднем весе (до 76,2 кг).

«Я понимаю, что произошло, и понимаю свои ошибки. Я всегда хорошо провожу реванши и надеюсь, что этот бой снова состоится. Я пересмотрел этот бой раз пять, и он получился очень близким. Разница была небольшой», — приводит слова Альвареса издание The Ring.