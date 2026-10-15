Сауль Альварес назвал топ-5 лучших боксёров в мире в данный момент, упомянув россиянина

36-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, назвал топ-5 лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории в данный момент.

«В мою пятёрку лучших боксёров независимо от весовой категории входят Усик, Иноуэ, Бивол, Шакур и Джервонта», — сказал Альварес в интервью DAZN.

Мексиканский спортсмен имеет в своём рекорде 63 победы, из которых 39 были одержаны нокаутом, три поражения, а два поединка были признаны ничьей решением судей. Альварес дебютировал на профессиональном ринге 29 октября 2005 года в возрасте 15 лет.