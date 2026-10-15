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Диего Лопес показал, как готовится к бою с Чарльзом Оливейрой

Диего Лопес показал, как готовится к бою с Чарльзом Оливейрой
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Двукратный претендент на титул UFC бразилец Диего Лопес опубликовал видео с подготовки к поединку с бывшим чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг) соотечественником Чарльзом Оливейрой, который состоится 12 декабря на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе (США).

«Тяжёлая работа», — написал Лопес в социальных сетях.

Диего Лопесу 31 год. Бразилец дебютировал в UFC в 2023 году. Дважды становился претендентом на титул в полулёгком весе (до 65 кг). Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и три поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся в июне на турнире UFC Freedom 250, Лопес победил техническим нокаутом американца Стива Гарсию.

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