Тренер Павловича объяснил, в чём Алекс Перейра представляет опасность для Сергея

Артём Бэра, являющийся тренером бывшего претендента на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянина Сергея Павловича, объяснил, в чём экс-обладатель пояса UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра представляет опасность для его подопечного. Противостояние Алекса и Сергея станет соглавным событием турнира UFC 335, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Главная опасность Перейры — это его тайминг и умение использовать ошибки соперника. Он хорошо чувствует дистанцию, опасен на встречных ударах и умеет хорошо маскировать свои атаки. Отдельно я обращаю внимание на его работу ногами, особенно опасные лоу-кики по передней ноге, которыми он может нарушать баланс и ритм. Это опытный и техничный ударник, который может наказать за ошибку», — сказал Бэра в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.