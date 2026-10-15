«Алекс не знает, как тяжело бьёт Серёга». Тренер Павловича — о поединке с Перейрой

Артём Бэра, являющийся тренером бывшего претендента на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянина Сергея Павловича, высказался насчёт предстоящего поединка между своим подопечным и экс-обладателем пояса UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой. Противостояние Алекса и Сергея станет соглавным событием турнира UFC 335, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«В таком бою особенно важна концентрация, дисциплина и правильные решения в каждом эпизоде. Мы готовимся под лучшую и мотивированную версию Перейры. Хочу сказать, что Перейра пока не представляет, как тяжело бьёт Серёга и как он набрал после последних боёв», — сказал Бэра в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.