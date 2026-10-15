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Дана Уайт допустил организацию боя Шавката Рахмонова с непобеждённым бойцом UFC

Дана Уайт допустил организацию боя Шавката Рахмонова с непобеждённым бойцом UFC
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Президент лиги UFC Дана Уайт допустил организацию боя между непобеждённым бойцом UFC, выступающим в полусреднем весе и представляющим Казахстаном, Шавкатом Рахмоновым и 27-летним непобеждённым бойцом UFC, занимающим третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорцем Майклом Моралесом.

«Может быть. У нас сейчас на самом деле куча крутых штук в работе. Скоро будет много хороших анонсов. У нас будет хороший январь-февраль», — приводит слова Уайта портал Sherdog.

Профессиональный дебют Майкла в смешанных единоборствах состоялся в 2018 году. У эквадорца 19 побед, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения в его рекорде в ММА.

Шавкату 31 год. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств представитель Казахстана дебютировал в октябре 2014 года. В рекорде Номада 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Шавкат Рахмонов является бывшим чемпионом M-1 Global в полусреднем весе с одной успешной защитой титула.

В феврале 2026 года представитель Казахстана был исключён из официального рейтинга UFC из-за неактивности.

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