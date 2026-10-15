Дана Уайт ответил, есть ли вероятность переноса UFC 333 из ОАЭ из-за боевых действий

Президент лиги UFC Дана Уайт категорично заявил о том, что турнир UFC 333 состоится именно в Абу-Даби (ОАЭ) несмотря на продолжающиеся боевые действия, которые происходят на Ближнем Востоке.

«Нет [мы не рассматривали никаких запасных вариантов], мы отправимся туда. Мы едем, и точка. Я буду там для проведения турнира UFC, а под баннером Power Slap там пройдёт сразу два ивента», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

Напомним, турнир UFC 333 пройдёт 24 октября. В главном событии турнира состоится поединок между чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем Александром Волкановски и непобеждённым россиянином Мовсаром Евлоевым.