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«Жду ответа». Верхувен заявил, что может сразиться с Деонтеем Уайлдером в декабре

«Жду ответа». Верхувен заявил, что может сразиться с Деонтеем Уайлдером в декабре
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Бывший обладатель чемпионского титула Glory в тяжёлом весе (до 120 кг) нидерландец Рико Верхувен подтвердил, что может сразиться 11 декабря в Кардиффе с 39-летним бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером в рамках масштабного вечера бокса.

«После того боя с Усиком мы получили множество предложений от всех представителей индустрии единоборств, так что это было приятно. Мы постепенно всё обдумали и рассмотрели все предложения и соперников. И я решил продолжить заниматься боксом. Нам поступило предложение выступить на турнире 11 декабря. Пока не могу подтвердить своё участие в нём. Что я могу подтвердить — мне предложили поединок с Деонтеем Уайлдером, и я согласился. Конечно, детали ещё предстоит обсудить. Я жду ответа. Так что если другая сторона ответит согласием, то это произойдёт», — приводит слова Верхувена портал talkSPORT.

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