«Они лицемеры». Деметриус Джонсон жёстко раскритиковал UFC за политику в отношении бойцов

Член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон жёстко раскритиковал руководство североамериканского промоушена за политику в отношении бойцов, обвинив в лицемерии и отходе от принципов спорта.

«Мы слышали от Даны раньше: «Наша цель в том, чтобы в ростере лиги были лучшие из лучших. А теперь он говорит, что они не зрелищны». Мы слышали, как Уайт это говорил. В ММА, где сражаются лучшие и оказываются не зрелищными, ты не избавляешься от них, аргументируя это спортом. Если эти парни продолжают побеждать, то они остаются в ростере. Я побеждаю, значит, остаюсь драться дальше.

Но в UFC, если ты продолжаешь побеждать, они могут избавиться от тебя, если ты не приносишь прибыль. Или могут задуматься насчёт упразднения дивизиона, в котором ты выступаешь.

Они лицемеры, говорят одно, а делают совершенно противоположное. Я просто хочу, чтобы в UFC старались быть прямолинейными и честными в отношении продукта, который пытаются продать. Не говорите мне, что у вас будут лучшие атлеты в составе, когда вы собираетесь отпускать таковых. Я лучше предпочту, чтобы UFC сказали: «Мы не могли себе его позволить. Мы рады, что Майкл Пейдж зарабатывает больше в Misfits Boxing».

Когда смотришь на спорт, то тот, кто побеждает, должен получать лучшую зарплату и иметь возможность остаться. После ухода из UFC Майкл Пейдж стал зарабатывать больше в Misfits. Я бы хотел узнать, сколько ему платят в Misfits и сколько денег он получал в UFC.

Что касается спортивной составляющей ММА и того, что UFC — это развлечение, то, будучи развлечением, в UFC будут выбирать, кто привлечёт внимание, кто обеспечит посещаемость и что будет соответствовать их стратегии для проведения лучшего поединка, что совершенно отличается от спорта», — приводит слова Джонсона портал MMAJunkie.