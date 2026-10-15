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Шлеменко: у Павловича больше шансов получить бой за пояс, чем у Волкова. Он нокаутёр

Шлеменко: у Павловича больше шансов получить бой за пояс, чем у Волкова. Он нокаутёр
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе, а ныне боец АСА россиянин Александр Шлеменко выразил уверенность в том, что Сергей Павлович обгонит Александра Волкова в титульной гонке в UFC.

«Да, у Павловича больше шансов получить бой за титул, чем у Волкова. Он дерётся по-другому. У него есть яркость и агрессия, он запоминается, хоть и не разговаривает по-английски.

Саня Волков намного лучше разговаривает, но Павлович другое даёт в бою – как раз то, что нужно не специалисту, а простому зрителю. Опять же, у кого можно нарезать больше интересных хайлайтов? У Павловича или Волкова? А это запоминается.

И я не сомневаюсь, что Павлович может выиграть титул – он нокаутёр. Волков был для него самым неудобным соперником. Остальные, тот же Ган или Хокит, для него намного более удобные», – сказал Шлеменко в интервью журналисту Александру Лютикову на его YouTube-канале.

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