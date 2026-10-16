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Непобеждённый Хизриев оказался легче своего соперника в преддверии боя на турнире PFL

Непобеждённый Хизриев оказался легче своего соперника в преддверии боя на турнире PFL
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Непобеждённый победитель Гран-при PFL — 2024 в полулёгком весе россиянин Тимур Хизриев и представитель Бразилии Габриэль Брага успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии предстоящего поединка, который станет соглавным событием турнира PFL Chicago 2, который пройдёт 17 октября. Для бойцов это будет реванш.

PFL 2026. PFL Chicago 2, Чикаго, США
Тимур Хизриев — Габриэль Брага
17 октября 2026, суббота. 07:30 МСК
Тимур Хизриев
Не началось
Габриэл Брага

Тимур Хизриев показал на весах 65,9 кг, а Габриэль Брага — 66,1 кг.

Первый поединок между Тимуром и Габриэлем состоялся 23 августа 2024 года в Вашингтоне (США) на турнире PFL 9 в рамках полуфинала Гран-при в полулёгком весе. Их противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Тимура раздельным решением судей.

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