Непобеждённый Хизриев оказался легче своего соперника в преддверии боя на турнире PFL

Непобеждённый победитель Гран-при PFL — 2024 в полулёгком весе россиянин Тимур Хизриев и представитель Бразилии Габриэль Брага успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии предстоящего поединка, который станет соглавным событием турнира PFL Chicago 2, который пройдёт 17 октября. Для бойцов это будет реванш.

Тимур Хизриев показал на весах 65,9 кг, а Габриэль Брага — 66,1 кг.

Первый поединок между Тимуром и Габриэлем состоялся 23 августа 2024 года в Вашингтоне (США) на турнире PFL 9 в рамках полуфинала Гран-при в полулёгком весе. Их противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Тимура раздельным решением судей.