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«Здесь всё непросто». Сехудо — о предстоящем бое между Яном и Двалишвили на UFC 333

«Здесь всё непросто». Сехудо — о предстоящем бое между Яном и Двалишвили на UFC 333
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39-летний победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо высказался о предстоящем бое между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили

«Думаю, если Мераб победит, да, он станет лучшим бойцом легчайшего дивизиона 10-летия. Пётр ещё ни разу не защитил свой титул, поэтому здесь всё непросто. Я бы поставил Алджамейна Стерлинга выше него. Но если Мераб победит, он просто станет величайшим бойцом в истории — без всяких оговорок. Он победил всех. От меня до Яна — победил абсолютно всех. Нужно отдать ему должное», — приводит слова Сехудо MMA Junkie.

Ян (20-5) вернул себе титул в легчайшем весе, победив Мераба Двалишвили (21-5) в декабре прошлого года, более чем через два года после поражения в их первой встрече. Он должен защитить пояс в третьем бою с Двалишвили на UFC 333.

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