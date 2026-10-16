«Здесь всё непросто». Сехудо — о предстоящем бое между Яном и Двалишвили на UFC 333

39-летний победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо высказался о предстоящем бое между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333.

«Думаю, если Мераб победит, да, он станет лучшим бойцом легчайшего дивизиона 10-летия. Пётр ещё ни разу не защитил свой титул, поэтому здесь всё непросто. Я бы поставил Алджамейна Стерлинга выше него. Но если Мераб победит, он просто станет величайшим бойцом в истории — без всяких оговорок. Он победил всех. От меня до Яна — победил абсолютно всех. Нужно отдать ему должное», — приводит слова Сехудо MMA Junkie.

Ян (20-5) вернул себе титул в легчайшем весе, победив Мераба Двалишвили (21-5) в декабре прошлого года, более чем через два года после поражения в их первой встрече. Он должен защитить пояс в третьем бою с Двалишвили на UFC 333.