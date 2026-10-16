Полицейский подал в суд на WWE из-за эмоциональных страданий после действий звезды на шоу

Офицер полиции округа Кук по имени Ноэль Лукас подал иск 14 октября в окружной суд округа Кук против WWE и рестлера Монтеза Форда, настоящее имя которого Кеннет Кроуфорд. Дочерняя компания WWE, Event Services, LLC, также включена в иск, о чём сообщили в издании Fightful.

Фото: Кадр из трансляции

«Лукас работал охранником в нерабочее время на выпуске Monday Night Raw в июле 2026 года в Розмонте, штат Иллинойс. Лукас подаёт в суд за то, что рестлер исполнил «лэп-дэнс» на нём во время прямой трансляции Raw на Netflix, а WWE затем распространила этот клип на своих страницах в социальных сетях. Лукас заявляет о 14 пунктах обвинения, включая угрозу оскорбительного контакта, намеренный оскорбительный контакт, на который не было дано согласие, умышленное причинение эмоционального страдания и нарушения Закона Иллинойса о гендерном насилии.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В иске Лукас утверждает, что Кроуфорд танцевал в его сторону без согласия. Он добавил, что из-за внимания, которое это привлекло, он стал публично узнаваемым. Он сказал, что на следующий день люди увидели его и начали насмехаться над ним, имитируя то, что сделал Кроуфорд. Лукас добавил, что его дети подвергались «насмешкам и издевательствам» в школе из-за произошедшего». Он сказал, что потерпел унижение, смущение и эмоциональное страдание, и упомянул, что WWE и Кроуфорд использовали его образ в коммерческих целях. Это, по его утверждению, нарушает закон Иллинойса о праве на публичность. Адвокат Лукаса Уитни Барр выступила со следующим заявлением: «Как и многие сотрудники правоохранительных органов, мистер Лукас работает на второй работе, чтобы лучше обеспечивать своих детей». Лукас просит суд присудить ему неуказанную сумму денежной компенсации, штрафные убытки, судебные издержки и обязать WWE и Кроуфорда не использовать его образ», — говорится в статье.

POST Wrestling обратился к WWE за комментарием, но на момент публикации новости ответа нет. Сайт отмечает, что взаимодействие между Кроуфордом и Лукасом больше не присутству