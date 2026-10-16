Волкановски назвал Евлоева самым опасным бойцом полулёгкого дивизиона UFC

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски заявил, что россиянин Мовсар Евлоев представляет для него серьёзную угрозу перед титульным поединком. Австралиец считает, что отсутствие досрочных побед у соперника не делает его менее опасным. Бойцы встретятся 24 октября в главном событии турнира UFC 333 в Абу-Даби.

«Именно такие бойцы, как Евлоев, могут застать тебя врасплох. В подобных поединках нужно быть особенно осторожным, потому что ты не ожидаешь такого развития событий. Если у соперника огромная ударная мощь, ты понимаешь, что нужно защищаться. Но бойцы, которые постоянно побеждают решениями судей, способны шокировать весь мир одним ударом. Если не считать меня самого, я действительно считаю его самым опасным бойцом в дивизионе», — приводит слова Волкановски издание Esquire Middle East.

Евлоев получил титульный шанс после серии из 10 побед в UFC. При этом россиянин пока ни разу не завершал поединки в промоушене досрочно.