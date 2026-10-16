Лиз Кармуш побрилась налысо ради взвешивания перед титульным боем PFL

Американский боец ММА Лиз Кармуш побрилась налысо, чтобы успешно пройти взвешивание перед титульным боем в Чикаго в cубботу.

42-летняя Кармуш, выступавшая ранее в UFC и Bellator, встретится с Дженой Бишоп в главном событии за титул PFL в наилегчайшем весе. Бишоп показала вес чуть ниже лимита в 125 фунтов (56,7 кг), а Кармуш понадобилась срочная стрижка перед взвешиванием. Команда американки использовала электрическую машинку, чтобы побрить ей голову и обеспечить нужный вес. Несмотря на спешку, Кармуш улыбалась на взвешивании и потирала голову, демонстрируя новую стрижку с проплешинами.

«Плотность моих костей продолжает расти, поэтому мой вес продолжает увеличиваться, и я могу сокращать калории, но это не изменит строение моего тела. Так что 135 фунтов (61,2 кг) имеет наибольший смысл, но моя производительность на 125 фунтах (56,7 кг) делает очень трудным желание перейти в более тяжёлую категорию», — приводит слова Кармуш издание BBC.

Бой Кармуш с Бишоп — реванш их встречи 2025 года, где Бишоп проиграла нокаутом в третьем раунде. Кармуш, бывшая чемпионка Bellator в наилегчайшем весе, имеет шесть побед и одно поражение с момента дебюта в PFL в 2024 году.