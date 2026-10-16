«Организация не та, что раньше». Непобеждённый боец отреагировал на увольнение из UFC

Непобеждённый британский боец афганского происхождения Фарид Башарат (12-0), выступавший в легчайшем весе (до 61 кг) UFC, отреагировал на увольнение из промоушена.

«У меня было невероятно успешное время в организации. Я горд и счастлив из-за того, чего добился внутри октагона. Ухожу с безупречным рекордом. Удерживая самую длинную активную победную серию в моём дивизионе и четвёртую по длине во всём UFC. Чувствую, что я лучший в легчайшем весе в мире. Я всегда выходил и дрался, независимо от травм и весовых недостатков. И всегда просил самого трудного соперника, чтобы приблизиться к титулу.

Но мой уход явно не имеет ничего общего с моими бойцовскими способностями. К сожалению, организация уже не та, что была раньше. Они движутся в другом направлении от того, что мы все любили с детства. Хочу прояснить, что с моего последнего боя мне ни разу не предлагали ни контракт, ни соперника. Ждал, но этого так и не последовало. Определённо никогда не отказывался от боя за всё время своего пребывания. Хочу поблагодарить сотрудников UFC, с которыми у меня сложились отличные отношения за эти годы. И самое главное — спасибо болельщикам за всю вашу поддержку. Я всё ещё молод, лучшее ещё впереди», — написал Башарат в социальной сети Х.

Фариду Башарату 29 лет. Британец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед (одна досрочная) и ни одного поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся в июле на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США, Башарат победил единогласным судейским решением американца Джона Гарзу.