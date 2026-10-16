Баффер — о Хоките: умеет драться, но мне не нравится, что он говорит

Легендарный октагон-анонсер Брюс Баффер раскритиковал поведение тяжеловеса Джоша Хокита.

«Есть такой тяжеловес, как Хокит. Он умеет драться, но мне не нравится, что он говорит. Считаю, что он ведёт себя неуважительно. И, Джош, извини, если ты это смотришь, но так уж есть. Впрочем, это его фишка, его стиль. Мне такое не близко. Нужно вести себя достойно. Я сам придерживаюсь именно таких принципов. То, что он говорил в Белом доме… Извини, но мне это не понравилось», — сказал Баффер на стриме блогера N3on.

Баффер имел ввиду комментарии Хокита о бывшей первой леди Мишель Обаме после его победы над Дерриком Льюисом на UFC Freedom 250 в июне.