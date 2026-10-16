Бакли прокомментировал высмеивающее Дина и судей видео с тренировки

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) Хоакин Бакли объяснил забавное видео со своей тренировки, высмеивающее Херба Дина и других судей.

«Думаю, просто пришло время упомянуть об этом, и к тому же это отличное, отличное упражнение, кстати. Так что если ты делаешь это упражнение, у тебя может быть несколько человек или всего один-два парня, но суть упражнения — постоянная работа. Как только кто-то хорошо садится на мешок, ты стараешься изо всех сил снять его с него, а человек старается изо всех сил удержаться на мешке. Это на самом деле весёлое упражнение. Не буду врать…

[Что касается Херба Дина и других судей] Думаю, есть ещё вещи, которые точно можно изменить, но я бы просто спросил: «Почему так долго [останавливаете бой]?» — приводит слова Бакли MMA Fighting.