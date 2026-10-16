«Я говорю трэш, но в ростере есть бойцы с судимостью». Хокит ответил на критику Баффера

Боец UFC американец Джош Хокит ответил на критику легендарного октагон-анонсера Брюса Баффера, который назвал его неуважительным.

«Я говорю трэш в октагоне, но в этом ростере есть бойцы с реальными судимостями и обвинениями в изнасиловании. У меня нет судимостей, но я, значит, недостаточно достойно себя веду? Вы вообще понимаете, что мы занимаемся гладиаторскими боями? Разве мужчины, которые пытаются убить других мужчин, действительно должны быть для вас примером для подражания? Лол», — написал Хокит в своём аккаунте в социальной сети Х.

Ранее Хокит вызвал критику после интервью с Джо Роганом на лужайке Белого дома, где он обратился к бывшей первой леди Мишель Обаме.