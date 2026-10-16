«Не верил в себя». Бакли — о поведении в прошлом

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) Хоакин Бакли высказался о ситуации, когда в 2023 году на турнире UFC снимал контент с фанатами возле арены и попытался проникнуть на арену через вход для прессы.

«Моё поведение в прошлом? Я не доверял себе. В то время не был уверен в себе в том, что делаю, и действительно пытался в этом разобраться. У меня тогда не было команды, не было людей, которые бы реально публиковали за меня контент и всё такое. У бойцов есть группа людей, которые обычно помогают им с медиа, сейчас они есть и у меня, но в то время я был один. Это была реально соло работа, а я просто хотел, чтобы это зацепило, и, честно говоря, у меня всё ещё есть те [старые] кадры, которые я всё ещё могу вытащить, что круто.

Однако я просто должен сказать, что теперь доверяю себе. Теперь верю в себя. Не говорю о клетке, говорю о том, чтобы действительно, аутентично, отдавать свою настоящую личность миру и реально показывать людям, кто я как личность. И реально, я имею в виду, чёрт возьми, я просто чувак, который любит драться, любит единоборства, и я думал о лучшем способе, как бы, полагаю, продвигать себя — только через бои. Только через бои — это так просто, как только можно, и я должен был делать это, как ты сказал, годы назад, как я и делал», — приводит слова Бакли MMA Fighting.