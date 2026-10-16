Лоулер — о поединке с Чимаевым: не все понимают, на что я способен, но ничего страшного

Бывший чемпион UFC Робби Лоулер заявил, что не считает себя андердогом в борцовском поединке против Хамзата Чимаева на RAF 14.

«Раньше использовал свои навыки борьбы в основном для защиты от тейкдаунов, чтобы оставаться в стойке и нокаутировать соперников. Но я умею бороться. Считаю, что невозможно выступать на высоком уровне, если не владеешь борьбой. За несколько лет до возвращения в UFC я тренировался в борцовском клубе Hawk Club. Я постоянно занимался с молодыми ребятами, поэтому умею бороться. Я в хорошей форме. Люблю соревноваться и обладаю силой. Не думаю, что многие понимают, на что я способен, но ничего страшного.

Уважаю всех, но в любом случае борьба будет напряжённой, потому что мы соревнуемся друг с другом. Мы выступаем на высоком уровне. Он хочет победить, и я хочу победить — уже одно это создаёт напряжение. Когда спортсмены высокого уровня соревнуются и стремятся добиться успеха, без этого не обойтись. Мне не нужно чертовски злиться на соперника или испытывать к нему неприязнь, однако он в любом случае поймёт, что я вышел бороться по-настоящему», — приводит слова Лоулера издание MMA Junkie.