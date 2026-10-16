Бакли объяснил, почему решил начать стримерскую карьеру

Американский боец полусреднего веса UFC (до 77 кг) Хоакин Бакли объяснил, почему решил стать стримером.

«Решение стать стримером? Всегда хотел, чтобы всё было идеально. Позвольте мне сказать это так. Мне это не казалось идеальным, это не звучало хорошо, мне это не… Но в то же время ты просто должен это делать. Типа, чёрт, мы просто здесь прямо сейчас, и люди просто слушают нас. Им плевать на всю эстетику. А я же был уверен, что людям не плевать на эстетику, потому что, знаешь, я люблю кино. Люблю фильмы, так что для меня всё должно быть эстетично глазу, картинка должна быть вылизанной. Думал обо всех этих вещах и просто такой: этого недостаточно. Так что да, я сам себя обыграл.

Стримы Грина и Рэмпейджа? Да, все делают своё дело, и, как я сказал, без неуважения к ним. Они мотивировали меня сделать это, но я такой: если они могут это делать, я знаю, что и сам могу, чувак. И я чувствую, что могу вложить реальную цель в свой контент — не просто заставлять людей смеяться [или] заставлять людей радоваться, видя какие-то крутые упражнения или тренировки, а реально менять жизни, чувак, контентом, который я делаю, по-настоящему», — приводит слова Бакли MMA Fighting.