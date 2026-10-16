15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тюлюлин: у Евлоева нет финишей. Это может быть даже плюсом

Тюлюлин: у Евлоева нет финишей. Это может быть даже плюсом
Комментарии

Бывший боец UFC Денис Тюлюлин поделился ожиданиями от поединка между чемпионом организации в полулёгком весе Александром Волкановски и претендентом Мовсаром Евлоевым.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Мовсар Евлоев

«Волк защищает титул. Ему 38 лет, Евлоеву — 32. Плотный поединок, очень спорный, близкий. Александр в серьёзном возрасте уже. А у Евлоева нет финишей. Возможно, для UFC это минус. Но для Евлоева это может быть даже плюсом. Он отрабатывает все раунды, пробарывает, у него отличное кардио. Волк хорошо защищается от тейкдаунов, бьёт, идёт вперёд в целом. Думаю, что победит тот, кто сможет навязать свою игру. Бой равный. Но если Мовсар сможет навязать борьбу и удерживать Александра постоянно, решение будет за Евлоевым. Если же Волк сможет удержаться в стойке, преимущество будет за ним. Он парень опытный. Мовсар ещё не встречал такого оппонента по ходу карьеры. Думаю, что в этом бою всё-таки будет решение. Для Мовсара это отличная проверка, хороший бой. У него всё есть для победы», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Сейчас читают: