Тюлюлин: у Евлоева нет финишей. Это может быть даже плюсом

Бывший боец UFC Денис Тюлюлин поделился ожиданиями от поединка между чемпионом организации в полулёгком весе Александром Волкановски и претендентом Мовсаром Евлоевым.

«Волк защищает титул. Ему 38 лет, Евлоеву — 32. Плотный поединок, очень спорный, близкий. Александр в серьёзном возрасте уже. А у Евлоева нет финишей. Возможно, для UFC это минус. Но для Евлоева это может быть даже плюсом. Он отрабатывает все раунды, пробарывает, у него отличное кардио. Волк хорошо защищается от тейкдаунов, бьёт, идёт вперёд в целом. Думаю, что победит тот, кто сможет навязать свою игру. Бой равный. Но если Мовсар сможет навязать борьбу и удерживать Александра постоянно, решение будет за Евлоевым. Если же Волк сможет удержаться в стойке, преимущество будет за ним. Он парень опытный. Мовсар ещё не встречал такого оппонента по ходу карьеры. Думаю, что в этом бою всё-таки будет решение. Для Мовсара это отличная проверка, хороший бой. У него всё есть для победы», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.