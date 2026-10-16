Денис Тюлюлин дал прогноз на третий бой Петра Яна и Мераба Двалишвили

Бывший боец UFC россиянин Денис Тюлюлин сделал прогноз на третий поединок Петра Яна и Мераба Двалишвили, который пройдёт 24 октября на UFC 333 в Абу-Даби.

«Мераб выиграл первый бой, но там были проблемы со здоровьем у Петра. А ко второму поединку Ян подобрал ключи к сопернику, останавливал борьбу, сам её навязывал. В итоге у Двалишвили возникли сложности с носом. Думаю, третий бой тоже выиграет Пётр. Даю 70 на 30. Там слабый нос у грузина. А у Петра есть джеб и работа с дистанции. Думаю, что уже в Двалишвили нет такой угрозы, которая была после первого боя. Мы видим, как Ян прибавил. Как он трудится, пашет, развивается. А у Мераба всё то же самое, что он и делал. Думаю, что третий поединок поставит точку в этом противостоянии в пользу Петра. У Яна готов план, он знает изъяны Мераба. Петя будет выдерживать дистанцию, жёстко разбивать. Возможно, будет финиш», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.