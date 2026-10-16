«Мой кровный брат». Бакли — о вражде с Шоном Брэди

Американский боец полусреднего веса UFC (до 77 кг) Хоакин Бакли высказался о соперничестве со своим соотечественником и полусредневесом Шоном Брэди.

«Шон Брэди — мой кровный брат. Он по-прежнему боец, с которым ты в конечном счёте сойдёшься в поединке, но мы НЕ соперники. Все бойцы — братья, без друг друга мы не сможем заниматься любимым делом. Многие бойцы принимают всё близко к сердцу. Мы здесь для того, чтобы показать миру, на что способны», — приводит слова Бакли аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

9 мая 2026 года Брэди победил Бакли единогласным судейским решением на турнире UFC 328.