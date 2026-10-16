«Есть ли завтра тренировка для любителей?» Стрикленд хочет попробовать себя в хоккее

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд посетил хоккейный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Юту Маммот». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

«Жаль, что я не могу остаться здесь [в Канаде] подольше. Хочу попробовать себя в хоккее… Если не считать ММА, это, без сомнения, лучший вид спорта из всех, что я когда-либо видел. Есть ли завтра в Эдмонтоне тренировка для любителей?» — написал Стрикленд после игры в своём аккаунте в социальной сети Х.

Стрикленд находится в Канаде, чтобы быть в углу Мелиссы Кроден перед её боем в легчайшем весе с Челси Чендлер.