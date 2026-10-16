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«Есть ли завтра тренировка для любителей?» Стрикленд хочет попробовать себя в хоккее

«Есть ли завтра тренировка для любителей?» Стрикленд хочет попробовать себя в хоккее
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд посетил хоккейный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Юту Маммот». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2026, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 4
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
0:1 Хэйтон (Ямамото, Марино) – 10:38 (pp)     0:2 Келлер (Кули, Шмальц) – 31:57 (pp)     1:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 33:54     1:3 Кули (Трочек, Гюнтер) – 34:17     2:3 Мухамадуллин (Майклс, Жозеф) – 41:40     2:4 Келлер (Шмальц, Круз) – 59:32    

«Жаль, что я не могу остаться здесь [в Канаде] подольше. Хочу попробовать себя в хоккее… Если не считать ММА, это, без сомнения, лучший вид спорта из всех, что я когда-либо видел. Есть ли завтра в Эдмонтоне тренировка для любителей?» — написал Стрикленд после игры в своём аккаунте в социальной сети Х.

Стрикленд находится в Канаде, чтобы быть в углу Мелиссы Кроден перед её боем в легчайшем весе с Челси Чендлер.

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