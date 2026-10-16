«Мы получим финиш, парни». Волкановски — о поединке с Евлоевым

38-летний австралийский боец смешанного стиля, представляющий полулёгкую весовую категорию, Александр Волкановски высказался о непобеждённом российском спортсмене Мовсаре Евлоеве, с которым встретится на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

«Мы знаем, что он хочет делать. Он хочет схватить меня и удержать внизу, а этого не будет. Его вынудят оставаться в стойке, и посмотрим, сможет ли он с этим справиться. И я собираюсь на него надавить. Не собираюсь отсиживаться и ждать, собираюсь навязать бой, думаю, мы получим финиш, парни. Я действительно так думаю», — приводит слова Волкановски издание MMA Fighting.