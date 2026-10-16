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«Мы получим финиш, парни». Волкановски — о поединке с Евлоевым

«Мы получим финиш, парни». Волкановски — о поединке с Евлоевым
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38-летний австралийский боец смешанного стиля, представляющий полулёгкую весовую категорию, Александр Волкановски высказался о непобеждённом российском спортсмене Мовсаре Евлоеве, с которым встретится на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски (W) — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:50 МСК
Александр Волкановски
Окончено
TKO
Мовсар Евлоев

«Мы знаем, что он хочет делать. Он хочет схватить меня и удержать внизу, а этого не будет. Его вынудят оставаться в стойке, и посмотрим, сможет ли он с этим справиться. И я собираюсь на него надавить. Не собираюсь отсиживаться и ждать, собираюсь навязать бой, думаю, мы получим финиш, парни. Я действительно так думаю», — приводит слова Волкановски издание MMA Fighting.

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