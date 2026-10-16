Мераб Двалишвили назвал следующего соперника в случае победы над Петром Яном

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили заявил, что в случае победы над чемпионом организации россиянином Петром Яном на UFC 333 намерен провести следующий бой против Сонг Ядонга.

«Если я выиграю, следующим будет Сонг Ядонг. Мы ещё не дрались друг с другом, он опасный соперник, и все знают, что у него сильный удар. Если победит Пётр Ян, следующим будет Шон О’Мэлли, поскольку у них уже есть своя история. На этот раз всё просто и понятно: каждый знает, кто станет его следующим соперником. Но, думаю, Сонг Ядонгу уже стоит готовиться», — приводит слова Двалишвили издание MMAJunkie.