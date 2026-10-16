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Мераб Двалишвили назвал следующего соперника в случае победы над Петром Яном

Мераб Двалишвили назвал следующего соперника в случае победы над Петром Яном
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили заявил, что в случае победы над чемпионом организации россиянином Петром Яном на UFC 333 намерен провести следующий бой против Сонг Ядонга.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян (W) — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 22:55 МСК
Пётр Ян
Окончено
UD
Мераб Двалишвили

«Если я выиграю, следующим будет Сонг Ядонг. Мы ещё не дрались друг с другом, он опасный соперник, и все знают, что у него сильный удар. Если победит Пётр Ян, следующим будет Шон О’Мэлли, поскольку у них уже есть своя история. На этот раз всё просто и понятно: каждый знает, кто станет его следующим соперником. Но, думаю, Сонг Ядонгу уже стоит готовиться», — приводит слова Двалишвили издание MMAJunkie.

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