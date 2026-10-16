«У Алекса маленький член, его эго уязвлено». Вальтер Уокер — о критике Перейры

11-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Вальтер Уокер отреагировал на критику со стороны экс-чемпиона UFC в среднем и полутяжёлом весе соотечественника Алекса Перейры, выразив непонимание, почему Поатан жёстко высказался в его адрес.

«Для него всё сводится к покупке роскошных автомобилей. Видели последний суперкар, который он купил, но в который даже не помещается!? По-моему, любой человек, покупающий машину класса люкс, в которую не влезает, имеет маленький член. У него максимум 10 сантиметров. Каким образом я его оскорбил? Просто высказал своё мнение. Русский нокаутирует Поатана уже в первом раунде… Его эго очень уязвлено. В первом же раунде Павлович его потрясёт, потом я с ним подерусь и оторву у него ногу. Братан, можешь ожидать возвращения Поатана обратно в шиномонтажную мастерскую. К сожалению, именно такое будущее ему уготовано», — приводит слова Уокера портал MMA Mania.