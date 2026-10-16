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«Застанет врасплох». Чарльз Оливейра объяснил, как Пратес может побить Махачева

«Застанет врасплох». Чарльз Оливейра объяснил, как Пратес может побить Махачева
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра выразил уверенность в том, что соотечественник Карлос Пратес сенсационно победит чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева.

«Я думаю, Гэрри показал Пратесу план действий. Обычно говорю, что такие противостояния будут близкими, но сейчас мне кажется, что у Пратеса есть реальный шанс выиграть. Помимо того, что Карлос является метким ударником, он обладает нокаутирующей мощью и имеет чёрный пояс по джиу-джитсу. Если он будет работать по рёбрам и голеням в такой же манере, как Иэн, то Карлос может застать Ислама врасплох.

И если Ислам не добьётся досрочной победы в первом или втором раунде, а Пратес сохранит спокойствие, которое демонстрировал в своих последних поединках, у него будет всё необходимое, чтобы одержать победу», — приводит слова Оливейры портал Bloody Elbow.

Ожидается, что поединок между Карлосом и Исламом пройдёт в январе 2027 года на турнире UFC 336 в Канаде.

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