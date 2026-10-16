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«Изобью его, а затем заберу пояс». Никал объявил, что бой с Пайфером перенесён на 2027 год

«Изобью его, а затем заберу пояс». Никал объявил, что бой с Пайфером перенесён на 2027 год
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30-летний популярный американский боец UFC, выступающий в весовой категории (до 84 кг), Бо Никал сообщил, что его поединок против четвёртого номера рейтинга UFC в среднем весе соотечественника Джо Пайфера состоится на турнире UFC в Кливленде в феврале 2027 года, а не на UFC 335, как было изначально объявлено, не уточнив также, в связи с чем произошёл перенос.

«Я получил звонок, и у меня есть новости, которые довольно-таки впечатляют. Мой друг здесь упомянул о моём поединке в UFC в декабре. На самом деле, этот бой перенесён на февраль, и он станет главным событием турнира в Кливленде. Я собираюсь хорошенько избить этого парня, а затем забрать пояс», — приводит слова Никала портал Bloody Elbow.

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