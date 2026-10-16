Денис Гольцов высказался о переносе его боя в PFL на ноябрь

Победитель Гран-при PFL в тяжёлом весе (2024) россиянин Денис Гольцов сообщил, что руководство лиги не объяснило, в связи с чем его поединок против представителя Камеруна Максвелла Джанту Нана (9-2, 7 КО/ТКО) был перенесён с турнира PFL Chicago 2 на ивент PFL Dubai, который состоится 14 ноября в ОАЭ.

«Меня в известность они не ставили, чем это обоснованно, не объяснили. В целом не принципиально было», — сказал Гольцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Напомним, Гольцов имеет в своём профессиональном рекорде в ММА 37 побед, из которых 19 были одержаны нокаутом, и девять поражений.