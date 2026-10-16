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Топ-боец UFC: надеюсь, Бразилия ещё выиграет ЧМ, а Анчелотти хорош, для меня он величайший

Топ-боец UFC: надеюсь, Бразилия ещё выиграет ЧМ, а Анчелотти хорош, для меня он величайший
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Второй номер рейтинга UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) бразилец Карлос Пратес позитивно высказался о будущем сборной Бразилии по футболу, дав также оценку действующему тренеру национальной команды Карло Анчелотти.

«Анчелотти хорош на посту тренера. Для меня он величайший тренер в истории. Он в тройке лучших в истории. И я был действительно взволнован, наблюдая за тем, как он работает в Бразилии, но дело не в том, что наши игроки не слишком хороши. Не могу дождаться следующего чемпионата мира. Надеюсь, ситуация улучшится, знаете, и мы снова станем чемпионами.

Знаете, мы не на пике формы и всё такое, не так много действительно хороших игроков. Надеюсь, через несколько лет мы станем лучше. Мне становится действительно грустно, поскольку я очень люблю футбол и очень хочу, чтобы Бразилия победила, но посмотрим, что будет в следующие четыре года», — приводит слова Пратеса портал Heavy.

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