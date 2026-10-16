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Мераб Двалишвили объяснил, из-за чего потерпел поражение в реванше с Петром Яном

Мераб Двалишвили объяснил, из-за чего потерпел поражение в реванше с Петром Яном
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили признался, что не подготовился должным образом к реваншу против россиянина Петра Яна, который состоялся на турнире UFC 323 и закончился победой последнего единогласным решением судей. Таким образом, Пётр завоевал титул UFC в категории до 61 кг.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Я защищал пояс против Кори Сэндхагена, а Кори работает в другом стиле по сравнению с Петром, и проблем не было. Я дрался практически в том же стиле, с тем же планом на поединок, ничего не менял в подготовке или лагере, просто вышел и подрался с Яном. И в тот раз это не сработало.

Но сейчас у меня было больше времени, оставался активным и проводил схватки в RAF. Я многое осознал, и теперь у меня прошёл хороший тренировочный лагерь с крутыми спарринг-партнёрами. Всё хорошо, и если раньше я тренировался тяжело, то теперь стал работать умнее. Тогда двух месяцев между боями было недостаточно, когда я дрался с ним в прошлый раз», — приводит слова Двалишвили портал Heavy.

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