Мераб Двалишвили объяснил, из-за чего потерпел поражение в реванше с Петром Яном

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили признался, что не подготовился должным образом к реваншу против россиянина Петра Яна, который состоялся на турнире UFC 323 и закончился победой последнего единогласным решением судей. Таким образом, Пётр завоевал титул UFC в категории до 61 кг.

«Я защищал пояс против Кори Сэндхагена, а Кори работает в другом стиле по сравнению с Петром, и проблем не было. Я дрался практически в том же стиле, с тем же планом на поединок, ничего не менял в подготовке или лагере, просто вышел и подрался с Яном. И в тот раз это не сработало.

Но сейчас у меня было больше времени, оставался активным и проводил схватки в RAF. Я многое осознал, и теперь у меня прошёл хороший тренировочный лагерь с крутыми спарринг-партнёрами. Всё хорошо, и если раньше я тренировался тяжело, то теперь стал работать умнее. Тогда двух месяцев между боями было недостаточно, когда я дрался с ним в прошлый раз», — приводит слова Двалишвили портал Heavy.