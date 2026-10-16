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Мераб Двалишвили: мне не нужен был отдых, я был готов драться с Петром Яном в марте

Мераб Двалишвили: мне не нужен был отдых, я был готов драться с Петром Яном в марте
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили рассказал, почувствовал ли он разницу в физическом плане после длительного перерыва в выступлениях в октагоне.

«Я был готов драться снова в марте и надеялся на это, потому что знаю, в UFC нам сказали, что наш третий поединок не пройдёт на турнире в Белом доме в июне и мы подерёмся до этого. Нужен ли мне был отдых? Нет, но я наслаждался им, и, полагаю, перерыв пошёл на пользу, потому что у меня было больше времени осознать, что мне нужно делать в третьем бою против Яна. Мне нужно было это время, чтобы подготовиться и понять, как следует работать в поединке», — приводит слова Двалишвили портал Heavy.

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