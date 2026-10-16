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Вальтер Уокер обратился к Перейре, предложив тому приехать в Россию для решения конфликта

Вальтер Уокер обратился к Перейре, предложив тому приехать в Россию для решения конфликта
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11-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Вальтер Уокер обратился к экс-чемпиону UFC в среднем и полутяжёлом весе соотечественнику Алексу Перейре, заявив о согласии провести с ним спарринг, а также, что готов оплатить ему поездку в Россию, если Поатан не готов оплатить ему билет в Лас-Вегас.

«Поатан, я всё ещё жду билет. Купи его, и я сразу же отправлюсь в Лас-Вегас, чтобы схватить тебя за ногу. Если ты не хочешь, чтобы я сделал это в UFC PI, то нет проблем — я куплю тебе билет на самолёт в бизнес-классе, и ты сможешь приехать сюда, в Россию [чтобы я сделал это тут]», — приводит слова Уокера портал Sherdog.

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