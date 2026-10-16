Инсайдер раскрыл, с какими двумя боксёрами Александр Усик планирует сразиться в 2027 году

Американский журналист и инсайдер издания The Ring Майк Коппинджер сообщил на своей странице в социальной сети Х, что непобеждённый 39-летний бывший абсолютный чемпиона мира в двух весовых категориях украинец Александр Усик рассматривает возможность третьего боя против британца Тайсона Фьюри в 2027 году.

По имеющимся данным, Усик также проявляет интерес к поединку с непобеждённым действующим обладателем поясов WBA и WBO в первом тяжёлом весе американцем мексиканского происхождения Дэвидом Бенавидесом (32-0, 25 КО) в 2027 году.

Украинский боксёр имеет в своём профессиональном рекорде 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Является чемпионом Олимпийских игр по боксу в 2012 году.