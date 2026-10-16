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Даниэль Дюбуа оказался тяжелее Фабио Уордли в преддверии реванша в Лондоне

Даниэль Дюбуа оказался тяжелее Фабио Уордли в преддверии реванша в Лондоне
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Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа и экс-обладатель пояса WBO в категории до 120 кг соотечественник Фабио Уордли успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии реванша, который пройдёт 17 октября в Лондоне.

Дюбуа показал на весах 115,2 кг, а Уордли — 112,6 кг.

Уордли имеет в своём профессиональном рекорде 20 побед, из которых 19 были одержаны досрочно, одно поражение, а один бой был признан ничьей.

Дюбуа, в свою очередь, одержал 23 победы, из которых 22 были одержаны нокаутом, и по