Даниэль Дюбуа оказался тяжелее Фабио Уордли в преддверии реванша в Лондоне

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа и экс-обладатель пояса WBO в категории до 120 кг соотечественник Фабио Уордли успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии реванша, который пройдёт 17 октября в Лондоне.

Дюбуа показал на весах 115,2 кг, а Уордли — 112,6 кг.

Уордли имеет в своём профессиональном рекорде 20 побед, из которых 19 были одержаны досрочно, одно поражение, а один бой был признан ничьей.

Дюбуа, в свою очередь, одержал 23 победы, из которых 22 были одержаны нокаутом, и по