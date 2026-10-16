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Райан Гарсия может сразиться с чемпионом мира в начале 2027 года — инсайдер

Райан Гарсия может сразиться с чемпионом мира в начале 2027 года — инсайдер
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Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия может провести следующий поединок против чемпиона мира по версии WBA в категории до 66,7 кг соотечественника гондурасского происхождения Теофимо Лопеса в первом квартале 2027 года. Об этом сообщает авторитетный журналист и инсайдер издания The Ring Майк Коппинджер на своей странице в социальной сети Х.

По имеющимся данным, команды Райана и Теофимо находятся на продвинутой стадии перего