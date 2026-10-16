Хоакин Бакли выразил непонимание, почему не получил бой за титул чемпиона UFC в 2025 году

10-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли рассказал, что не понимает, почему руководство UFC не предоставило ему бой за титул в 2025 году.

«Независимо от того, что люди думают о моём стиле, моих слабостях или моей борьбе, я знал, что у меня есть инструменты, чтобы создать Махачеву реальные проблемы. Я всегда возвращаюсь к 2024 году из-за того, что Махачев смог получить возможность провести бой с Джеком Делла Маддале