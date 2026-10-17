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Сауль Альварес рассказал, как начал тренироваться вместе с Усиком

Сауль Альварес рассказал, как начал тренироваться вместе с Усиком
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36-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, рассказал, как начал тренироваться вместе с непобеждённым 39-летним бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в двух весовых категориях украинцем Александром Усиком.

«Мы всегда были очень хорошими друзьями и каждый раз, когда встречаемся, общаемся. Мы хорошо относимся друг к другу. Я увидел много видео и спросил: «Эй, а можно я иногда буду приходить в зал?» И они согласились устроить для меня зал. Я очень им за это благодарен», — сказал Альварес в