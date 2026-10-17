Результаты взвешивания участников турнира UFC в Канаде: Бакли vs Мэлотт

В пятницу, 16 октября, состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего турнира UFC Fight Night 291, который пройдёт 18 октября в Эдмонтоне (Канада).

Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 291.

Главный кард:

Главный бой вечера, полусредний вес: Хоакин Бакли (77,33 кг) vs Майк Мэлотт (77,33 кг).

Женский наилегчайший вес: Эрин Блэнчфилд (56,69 кг) vs Жасмин Ясудавичюс (56,47 кг).

Лёгкий вес: Кайл Нельсон (70,53 кг) vs Кристиан Перез (70,08 кг).

Средний вес: Марк-Андре Барио (83,91 кг) vs Кайл Дакас (84,36 кг).

Легчайший вес: Луис Журден (61,46 кг) vs Тимоти Куамба (61,6