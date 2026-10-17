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Баходир Джалолов победил Дакреса единогласным решением судей на турнире в Лондоне

Баходир Джалолов победил Дакреса единогласным решением судей на турнире в Лондоне
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Сегодня, 17 октября, на стадионе O2 Arena в Лондоне, Великобритания, проходит вечер профессионального бокса. В одном из поединков узбекский тяжеловес Баходир Джалолов одержал победу над нигерийским боксёром Соломоном Дакресом единогласным решением судей. Счёт судейских записок — 99-91, 99-90, 99-90.

Поединок продлился все 10 раундов. Джалолов с первых минут действовал первым номером, регулярно попадал чек-хуком и связывал короткие комбинации. В пятом раунде узбекский боксёр отправил Дакреса в нокдаун, но тот восстановился и за счёт клинча не дал себя до