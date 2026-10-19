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Петр Ян — Мераб Двалишвили 3: кто победит, опрос пользователей Чемпионата

Как закончится третий бой Петра Яна и Мераба Двалишвили?
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24 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 333. В соглавном событии чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян проведёт третий бой с грузином Мерабом Двалишвили.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: как закончится третий бой Петра Яна и Мераба Двалишвили?

Петру Яну 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. В 2020 году стал чемпионом в легчайшем весе, в 2025-м – двукратным чемпионом.

Мерабу Двалишвили 35 лет. Уроженец Грузии дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2017-го выступает в UFC. В 2024 году стал чемпионом лиги в легчайшем весе, после чего провёл три защиты.

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