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Волкановски показал актуальную форму перед боем с Евлоевым

Волкановски показал актуальную форму перед боем с Евлоевым
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Обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски продемонстрировал актуальную форму перед боем с непобеждённым россиянином Мовсаром Евлоевым, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Мовсар Евлоев

Александру Волкановски 38 лет. Австралиец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2016-го выступает в UFC. В 2019 году стал чемпионом в полулёгком весе, после чего провёл пять защит, в 2025-м – двукратным чемпионом в полулёгком весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 15 побед и три поражения.

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