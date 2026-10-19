Волкановски показал актуальную форму перед боем с Евлоевым

Обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски продемонстрировал актуальную форму перед боем с непобеждённым россиянином Мовсаром Евлоевым, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

Александру Волкановски 38 лет. Австралиец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2016-го выступает в UFC. В 2019 году стал чемпионом в полулёгком весе, после чего провёл пять защит, в 2025-м – двукратным чемпионом в полулёгком весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 15 побед и три поражения.

Главные интриги UFC 333